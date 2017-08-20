被指丟煙霧彈 台灣國成員陳儀庭嗆蒐證

曾犯下故宮南院潑漆案的男子陳儀庭被指丟擲煙霧彈，他在臉書喊冤並要大家幫忙收集栽贓他的貼文。(中時資料照)

世界大學運動會昨晚開幕式周邊有反年改民眾抗議，外國代表團被干擾導致無法進入會場，場外還有人丟擲煙霧彈。有網友引用蘋果即時新聞圖片，直指丟煙霧彈男子是去年嘉義故宮南院朝成龍捐贈的獸首潑漆的台灣國成員陳儀庭。陳儀庭則在臉書喊冤，要大家幫忙收集栽贓他的貼文。

2017台北世大運19日在台北田徑場舉行開幕儀式，不過現場傳出反年金改革團體抗議，還擋住選手入場動線，更傳出有人丟出煙霧彈。有網友引用《蘋果日報》即時新聞圖片，直指丟煙霧彈男子是去年嘉義故宮南院朝成龍捐贈的獸首潑漆的台灣國成員陳儀庭。

全國公務人員協會理事長李來希也在臉書PO文，稱「終於證實丟煙幕彈的人是台灣國的獨派人士，企圖嫁禍給退休退伍的軍公教人員，請問蔡總統這個人要不要辦？還是跟上次ㄧ樣放虎歸山？稱它是虎實在是侮辱了老虎，是個敢坐不敢承認的俗喇」。

對此，陳儀庭在臉書喊冤，並要大家幫忙收集栽贓他的貼文，「見一個吉一個，謝謝大家！」

(中時電子報)