開幕2個月買氣降 樹林夜市邀911開唱吸人潮
有「北台灣最大夜市」名號的樹林花園興仁夜市，昨（19）日大手筆邀請人氣夯團911、臭屁嬰仔及馬來西亞歌手黃明志等人開唱，晚間9時許已湧進逾萬名民眾，車潮塞爆周邊道路，是繼6月份開幕後，睽違已久的排隊人潮。
占地1萬5千坪的樹林花園興仁夜市開幕時，邀請電子花車炒熱氣氛，更祭出百項大獎，開幕首日吸引超過1萬5千名民眾前往，不料時隔不到3個月，人氣走下坡，假日停車場停不滿，也無需交警出動，業者砸重金辦活動，拉抬買氣，期盼延續開幕盛況。
當地民眾指出，夜市雖提供1200個收費車位，但攤商自己的車就佔了快一半，加上周邊違停亂象，常常找車位找到肚子一把火，另外小吃明顯比其他夜市貴，「蚵仔煎1份60元，蚵仔卻沒幾隻! 」，影響再訪意願。
樹林警分局表示，昨為了因應活動人潮，除了既有的6名義交，額外派出12名交通分隊同仁及派出所警力協助交通疏導。
(中時)
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