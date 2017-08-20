世大運》走給他們看！中華隊化解開幕危機

8月19日，中華代表團在掌旗官楊俊瀚率領下，壓軸進場，成員們在場中開心齊聚擺POSE。（中央社）

台北市政府20日針對臺北世大運因陳抗延誤開幕典禮舉行記者會，市府綜合行政處副處長張勝傑透露，當時加拿大代表團因受高音汽笛與煙霧彈驚擾，考量安全不願進入會場，是中華代表團挺身而出，才讓各國選手跟上。世大運發言人楊景棠更說當時中華隊有人高喊：「阿兜仔（台語外國人）不敢走，咱台灣人走給他們看！」總算挽救可能開天窗的開幕典禮。

張勝傑表示，高音汽笛與煙霧彈都是賽會的管制物品，但陳抗團體並不在管制區內。警方在台北田徑場園區的入口管制線並沒有被陳抗團體突破，不過煙霧彈丟到原本各國選手要從小巨蛋移動到田徑場的動線區域。

臺北世大運開幕典禮，警方在台北田徑場園區入口處拉出封鎖線（紅線），此一防線雖未遭陳抗團體突破，但煙霧彈擲到各國選手從小巨蛋移動到田徑場的動線（黃線），造成運動員進場程序中斷。（google map截圖）

「只要安全，我們一定讓運動員進場，控制的只是進場時間問題。」張勝傑表示，當時國際大學運動總會（FISU）人員相當堅持要讓運動員進場，問題是加拿大團長要確保其團員安全，不願出來。需要有人領頭，詢問中華代表團則非常有意願，遂由中華隊帶領各國代表團進入田徑場。

楊景棠指出，開幕典禮場外有28個陳抗團體、約1100人，將評估未來是否加設第二道管制線。市府維安處處長黃嵩琛則表示，今天團賽專車共180趟次、巡迴車506班次，都會增加專車前導與隨扈人員，確保選手安全是賽會最高指導原則。

(中時電子報)

台北田徑場周圍下午就出現多批陳抗團體，警方在敦化北路側的園區入口處拉起管制線。（李弘斌攝）