檢警拘提世大運毆警嫌犯 將自高雄北上問訊

昨晚上世大運開幕場外，反年改成員至會場小巨蛋周邊抗議，與警方發生推擠衝突。北市警萬華分局漢中所劉姓巡佐，在混亂中毆傷，被打得鼻青臉腫，警方當下先對涉嫌毆警的男子顏才仁施以保護管束，留下資料後讓其離開。

台北地檢署認為顏男已妨害公務，開出拘票要逮人；今天上午警方在高雄找到他，目前已搭高鐵北上，將接受偵訊釐清案情。

警方查出，涉嫌毆打員警的人，是62歲的「南臺灣抗暴聯盟」發言人顏才仁。警方今上午拿著檢察官核發的拘票前往逮捕，在接近中午時分逮到他。

(中時)