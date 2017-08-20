難怪這麼白！范冰冰錄影防曬 包成這樣網服了

范冰冰出了名愛敷面膜，白皮膚令人稱羨。（圖／中時資料照）

范冰冰錄節目包緊緊防曬。（圖／翻攝自微博）

大陸女星范冰冰常被讚是高顏值美女，尤其皮膚白得發亮，令許多女性羨慕不已，近來她投入大陸真人秀的拍攝，為了防曬全身包緊緊，可說是遮得密不透風，網友見了都忍不住驚呼「難怪范爺這麼白」。

范冰冰最近和賈靜雯、修杰楷等人加盟大陸真人秀《極速前進》第4季，日前播出一行人到戶外頂著烈日出任務，只見范冰冰全副武裝，不只戴上遮陽帽、墨鏡，還選擇遮到脖子的長口罩，當然也少不了可防曬的手套，全身上下遮得相當嚴實，幾乎快認不出是范冰冰。節目一播出，網友紛喊「白是有原因的」、「寧願熱死也不能曬黑」、「范爺這樣防曬，我真是服氣了」。

事實上，范冰冰為了保養好皮膚下盡功夫，是出了名的愛敷面膜，還因此得到「面膜俠」封號，她也曾自爆一年要用掉七百張面膜，連男友李晨也說她在家裡就是一直敷面膜，不只在外工作會撐陽傘遮陽，就連在室內補妝也傘不離手，防曬功力讓網友相當佩服。

(中時電子報)