北韓重批美韓聯合軍演「火上澆油」

南韓國防部18日宣布南韓與美國將於21日到31日進行「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍事演習之後，北韓痛批美與南韓這項年度聯合軍演，無異是在朝鮮半島的緊張情勢上「火上澆油」。

南韓國防部18日指出，南韓與美國將於21日到31日進行「乙支自由衛士」（UFG）聯合軍事演習，屆時將有5萬名韓軍和1.75萬名美軍參與演訓，美軍人數較去年減少7500人。

北韓執政勞動黨機關報勞動新聞的社論指出，美韓聯合軍演是針對北韓的最明確敵意展現，無人能擔保該軍演不會發展成實際的戰鬥。

北韓領導人金正恩14日聽取軍方發射飛彈圍攻關島計畫的簡報後表示，會再觀察美國一段時間再作重大決定，他並警告說，如果「愚蠢的美國佬」持續做出「極度危險的魯莽舉動」，他就會有所行動。而金正恩所指的挑釁行為可能是指美韓將於21日至31日舉行的「乙支自由衛士」年度聯合軍演。平壤認為美韓聯合軍演是在為入侵北韓做準備。

有輿論質疑此次參演美軍兵力減少意味聯合軍演規模縮小，但南韓軍方相關人士表示，今年的UFG聯演規模與去年持平。

(中時)