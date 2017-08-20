世大運遇抗議鬧場 議會民進黨團控市府消極

昨晚世大運開幕遇反年改團體鬧場，運動員進場被迫中斷，台北市議會民進黨今表達嚴正譴責，要求北市警局即刻嚴辦滋事人士，並要台北市長柯文哲嚴查、究責。

民進黨黨團指出，北市警局從事發到事後，處理態度十分消極、離譜，甚至有縱容暴力之嫌，警局將鬧事分子帶回保大後，後續全無作為，導致在訊後鬧事分子全無保飭回，並將責任全推給檢察官。

黨團痛批，就因北市警局當下不願具體指認丟煙霧彈等犯嫌，才讓檢察官根本無可作為，北市警局針對本次事件可說是極度縱容，丟臉丟到國外去，竟還扯「小事」，黨團要求即刻從嚴偵辦。

黨團指出，台北市政府上下態度消極，世大運執行長蘇麗瓊記者會也僅表示再檢討，針對北市警局是否有疏失無明確表態，柯文哲至今對於是否究責北市警局更是毫無作為，黨團嚴正要求柯文哲嚴查、究責，才對人民有所交代，絕不容許類似事件再度發生。

(中時)