印度核准軍購 將買6阿帕契直升機、2引擎

一架美軍阿帕契直升機。(美聯社)

印度國防部本周核准耗時已久的2項軍購案，將在半年左右的時間和烏克蘭正式簽屬合約，購買6架阿帕契直升機和2顆Zorya引擎。

國防部長Arun Jaitley領導的國防軍購委員會核准這兩項軍購，將會在4到6月後正是簽署合約，印度將會付6.5億美元購買6架阿帕契攻擊直升機，這些直升機會搭載地獄火飛彈(Hellfire)和刺針飛彈(Stinger)。

印度軍隊事實上現在沒有任何攻擊直升機，總共需要購買39架阿帕契直升機，但該委員會只核准了6架。印度事實上2012年已經向波音公司訂購22架、總價13億美元的阿帕契直升機，將在今年年中起開始交付。這些直升機還配備有812 AGM-114L-3地獄火長弓飛彈、542AGM-114R-3地獄火II飛彈、242刺針1型92H飛彈和12 AN/APG-78火控雷達。

印度也向國內飛機製造商印度斯坦航空有限公司(Hindustan Aeronautics Limited)，購買20架印度自製的輕型戰鬥直升機Rudra。

除此之外該印度委員會也核准另一項向烏克蘭購買2顆、要價7,650萬美元的Zorya的燃氣渦輪引擎的軍購案，這兩顆引擎將裝置在印度海軍在俄羅斯建造的兩艘隱形巡航艦上。今年3月印度國防部才核准一項價值44.8億美元軍艦軍購案，購買了4艘風暴海燕級護衛艦(Krivak-class)。

(中時電子報)