大谷翔平再投牛棚 「二刀流」解禁日不遠了！

大谷翔平展開近期第二次牛棚練投，投手解禁不遠了。(截自日本雅虎體育)

日本火腿大谷翔平今年因傷影響出賽，至今多以打者之姿上場，不過距「投打二刀流」解禁的那一天，或許不遠了！日媒今(20日)報導，先前甫進行牛棚練投的大谷，今與西武交手賽前再度展開練投，投手教練吉井理人表示，「已經能全力投球了！」

大谷本季季前右腳踝受傷，開季又因跑壘拉傷左大腿，直到6月27日才傷癒歸隊。火腿為保險起見，多讓大谷擔任打者，只讓他在7月12日對歐力士先發出賽過1場；該役他只投1.1局失4分，且控球不佳，面對8名打者就投出3次保送。

大谷前次先發前，僅在二軍投了1場就上火線，狀況相當不理想；也許是因為這樣，火腿這次不心急，讓大谷慢慢從牛棚調整。大谷16日首度練投，共投了32球，今天球數增加到58球；吉井表示大谷能全力投球，「雖控球還不理想，內容不算太好，但整體調整進度很順利。」

據《報知體育》推測，大谷很可能在8月中旬後投身實戰，但屆時是會直接投一軍，役或到二軍去投，還沒有確定的答案。不過火腿要讓大谷回投手丘，儘管他們進季後賽機會不大，但大谷近期打擊手感火燙，近5戰19打數有10安、包括2轟，打擊率高達5成26，要讓他投球又兼顧維持打擊，可得格外謹慎。

(中時電子報)