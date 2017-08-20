腦麻兒不畏艱辛苦練3月參加路跑

8歲的林璁洧苦練3個月，甩開助步器，參加小天使路跑，眼神充滿堅毅與自信。(許素惠攝)

為慢飛天使而跑的小天使路跑活動，吸引2000多人參加。(許素惠攝)

雖然身體各有缺陷，但是跑者都努力向前。(許素惠攝)

雲林縣小天使發展協會上午舉行第一屆小天使路跑，吸引全國2000多位親子參與，不少小選手為了參賽，事前苦練，例如8歲的林璁洧是腦麻患者，需靠助步器維持平穩前進，但苦練3個月後，甩開助步器，精神令人感動。

首屆小天使公益路跑清晨6點多在環球科技大學起跑，縣長李進勇、立委劉建國、環球科技大學董事長許淑敏、北港朝天宮蔡咏鍀董事長、雲林縣小天使發展協會理事長張為忠賢伉儷等人，也一起陪伴慢飛天使跑。

李進勇除為每位小天使加油外，也肯定孩子志氣比天高，克服身體不便的精神令人敬佩，他提醒家長若發現孩童在發展上有落後現象，要儘早尋求專業的醫療檢查，如確診為發展遲緩，一定要以正向的心態陪同孩子接受早期療育，才能提升治療及康復的效果。

雲林縣小天使發展協會理事長張為忠表示，該協會創會至今6年，此次公益路跑希望喚起民眾對早期療育的關心與重視，也讓特殊兒童家長知道該會與相關單位可提供各項專業協助。

本次路跑除有2000多位選手參賽，還有400多位志工熱心幫忙，小朋友最愛的皮卡丘、巧虎等卡通人物也到場為小天使及選手們加油打氣，還有太日樂集、小天使噗攏貢樂團等演出，場面熱鬧溫馨。

(中時)