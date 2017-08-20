南來北往更方便 買機票有機會享高鐵免費接駁

高鐵猶如連接台灣南北的大動脈，接載南部民眾從桃機飛往世界各地。（台灣高鐵）

台灣航班南北失衡，泰半的國際航線都是由桃園機場出發，這也讓南部鄉親要出國，都得多負擔南來北往的交通費用，若是搭乘高鐵更是所費不貲。

現在以華航為領頭羊，針對南部的旅客率先推出航空與高鐵聯合優惠。自7月起，只要是透過嘉義以南各大旅行社與高雄或台南華航櫃檯通路開立華航美、加、澳、紐、歐航線機票，可享左營、台南或嘉義至高鐵桃園站之免費接駁優惠。

而長榮航空（含立榮航空）則是旅客在嘉義以南各大旅行社，或長榮航空高雄票務櫃檯，開立長榮航空美、加、歐、澳航線機票，即贈高鐵接駁，接送區間為左營、台南、嘉義往返高鐵桃園站。

中國東方航空則提供搭乘中國東方航空或是上海航空，只要是由台灣始發全航線旅客的高鐵免費接駁。若是訂商務艙則送高鐵商務車廂車票；若是訂經濟艙，則送高鐵標準車廂車票。

高鐵公司也表示，華航（含華信航空）、長榮航空（含立榮航空）及中國東方航空的國際航線機票若同時加購高鐵車票，可享標準車廂8折、商務車廂現行售價85折之優惠。諸如以上高鐵與航空聯合優惠，都可以讓南部民眾前往桃機省下一筆不小的支出，也讓旅程更加無縫接軌。

(中時)