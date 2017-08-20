世大運》許淑淨確定傷退 無緣替中華隊爭金

許淑淨無奈宣布退出台北世大運舉重比賽。(中央社資料照)

台灣觀眾最不想看到的場景，最終還是出現了！去年里約奧運女子53公斤級舉重金牌許淑淨，20日確定因為左腿傷勢嚴重，經過長庚醫療團隊評估過後，確定放棄參加21日登場的台北世大運女子舉重賽事，將以選手生涯為重。

許淑淨的教練蔡溫義難過表示，「許淑淨的心情相當低落，甚至還大哭一場，因為她很想為國爭光，但是仍以長遠生涯為考量，最後還是忍痛決定放棄世大運的比賽。」她在19日就已傳出身體不適，退出開幕典禮火炬手的任務。

其實宣布退出台北世大運，許淑淨心情低落也屬正常，因為她生涯已經拿過奧運、亞運、世錦賽與亞錦賽舉重金牌，就少1面世大運金牌，就可完成金牌大滿貫，今年又有絕對主場優勢，可惜她最後仍然因為腿傷退賽。

原本許淑淨很有機會在21日搶下中華隊本屆世大運首金，隨著她的宣告退賽，中華舉重隊的摘金希望落到女子58公斤級選手郭婞淳身上，郭婞淳預計21日晚上7點在淡江大學紹模紀念體育館出賽。

(中時電子報)