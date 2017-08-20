世大運組委會：煙霧罐離選手20公尺
世大運開幕典禮遇反年改抗議，民眾現場丟擲煙霧罐、鳴高音汽笛，嚇得外國選手不敢入場，進場儀式被迫中斷。世大運維安處長黃嵩琛今表示，昨抗議團體突破意見表達區後，10分鐘內加派500名警力，暴徒未突破封鎖線，煙霧彈也距選手動線20公尺遠，未影響隊伍安全。
黃嵩琛指出，昨反年改團體原在小巨蛋對街口抗議，約7點左右，抗議團體越過馬路走向小巨蛋，第一時間有50名警力圈圍，7點9分團體開始丟煙霧彈、鳴汽笛，10分鐘內加派警力及志工約500人，在選手動線外層層圍住，抗議人士未突破封鎖線，就慢慢往外退了。
他強調，煙霧彈沒有離選手很近，至少有10到20公尺，選手主要是因高音汽笛感到驚恐，因此退縮回門口，警方在選手動線外層層圍住人牆，約花20分鐘控制情況，7點39分恢復進場。
外界擔心閉幕式再遇到相同狀況，對此，黃嵩琛表示，選手專車原本就有隨車人員和前導車，未來上下車點會加強警戒，選手村、場館等都會加強巡邏，增派警力。
至於如何防範煙霧罐擾場，他表示，閉幕式會評估抗議團體規模，考慮拉大警戒範圍，擴大安檢區，甚至架起防護網避免煙霧罐投擲，會再進行相關討論。
(中時)
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