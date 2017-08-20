世大運場外丟煙霧罐 肇事者非台獨人士

反年改團體在臉書及line等社群網路瘋傳，引用媒體拍攝的照片，稱昨(19日)晚世大運場外煙霧彈係台獨人士丟擲，卻被媒體硬栽贓係反年改團體軍公教人員所為。警政署澄清，經比對相片，該相片時間與地點均與煙霧彈發生點不同，網路謠言係張冠李戴。

警政署表示，主張台獨人士昨下午於北市敦化北路、八德路口東北角陳抗，經責任分區萬華警分局勸阻後離去。

另開幕典禮外丟擲煙霧罐，係昨晚7時5分於小巨蛋南出口附近發生，核對兩起事件發生時間與地點顯然不同。

(中時)