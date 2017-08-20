國民黨全代會同享有黨徽的紀念便當

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中午國民黨主席吳敦義與吳伯雄等與黨代表們，掀開有著黨徽的鐵製便當盒，預備用中餐。（黃國峰攝）

會中準備有國民黨徽的鐵製紀念便當盒。（黃國峰攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，會中準備有國民黨徽的鐵製紀念便當盒，中午黨代表們，一同享用紀念便當。（黃國峰攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，會中準備有國民黨徽的鐵製紀念便當盒，中午黨代表們，一同享用紀念便當。

(中時)