五歲男童拾金不昧 將50元交給警察
楠梓區一位許姓媽媽，日前帶孩子到住家附近用餐時，拾獲零錢50元，為了從小給孩子正確的金錢教育觀，向孩子提議把錢交給警察叔叔，年僅5歲的男童聽見警察非常害怕，在媽媽鼓勵下，由哥哥陪同將50元交給警方。
楠梓分局加昌派出所警員李泓德看到一群可愛的小朋友們進來，熱情招呼他們，讓小孩們瞬間融化緊張氣氛，跟隨在媽媽身旁做了人生第一次筆錄，最後順利把拾獲的零錢50元交給警方，離開前還大聲的說謝謝警察叔叔。
兒童是價值觀的形成時期，孩子成長過程中，父母的想法及態度對孩子價值觀的塑造與成形影響很大，父母以身作則是培養孩子正確價值觀的不二法門，使得身教在無聲無息中影響孩子。
許媽媽事後在「我是楠梓人」網站PO文，表示非常感謝員警沒有因為是小事就不願處理，面對小孩的緊張與害怕，還很有耐心的說明，讓孩子對警察改觀，也建立了拾金不昧的價值觀，獲得網民們熱烈回響。
(中時)
關鍵字：拾金不昧
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