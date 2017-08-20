國民黨全代會台中登場 黨代表忙拉票

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，黨員排隊進場，場面非常熱鬧。（黃國峰攝）

有意競選中常委的黨代表們，保握機會介紹自己。（黃國峰攝）

由於中央委員、中常委選舉在即，會場外彰化現議員曹嘉豪打扮成鋼鐵人，爭取支持。（黃國峰攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，場外設置捐款區，有黨代表當場捐出小額捐款。（黃國峰攝）

有黨代表當場捐出100元美金。（黃國峰攝）

國民黨第二十屆第一次全國代表大會，今日在台中舉行，黨員排隊進場，場面非常熱鬧。有意競選中常委的黨代表們，保握機會介紹自己。

為因應財務困窘問題，此次全代會場外設置有小額捐款區，提供黨代表們捐款，有黨代表當場捐出100元美金。

(中時)