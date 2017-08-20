世大運開幕式進不了場 捷克選手：還以為是恐攻

昨晚世大運開幕式遭反年金團體大鬧，捷克選手Václav Černý還以為是恐怖攻擊。（徐養齡攝）

反年改團體19日大鬧世大運開幕典禮，導致多國選手受阻無法入場，引起國際關注。隔天此話題仍在選手間議論，國際選手們普遍不認同此抗議方式，甚至有人以為是遭恐攻，「從來沒見過這種情形！」

愛沙尼亞柔道選手German Duran表示，他參賽以來從沒遇過選手進不去會場的情形，後來得知是陳抗團體鬧事，只能默默等候大會處理，大家（選手們）都很不開心。

「還以為是恐攻！」捷克選手Vaclav Cerny說，昨晚他和各國選手準備排隊進場繞行，突然前面隊伍被擋下，情形一度有點混亂，一度傳出是恐怖攻擊事件，後來經大會人員解說，才知道是虛驚一場。

(中時)