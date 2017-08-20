加油等等! 中油、台塑化汽、柴油齊降0.3元

國際原油價位儘管有美國原油庫存連七週下降支撐，但仍受美國頁岩油產量續增和中國大陸7月原油加工量驟減等供需面雙重利空影響下，致使國際原油價格下跌；中油、台塑化（6505）宣布國內各式汽、柴油價格每公升同步調降0.3元。

調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升23.6元、95無鉛汽油每公升25.1元、98無鉛汽油每公升27.1元、超級柴油每公升21.2元。

此外，台塑化21日(週一)凌晨01:00開始，零售參考價為92無鉛汽油23.6元 /公升，95+無鉛汽油25元 /公升，98無鉛汽油27.1元 /公升；超級柴油則為20.9元 /公升。

中油指出，本周調價指標7D3B週均價從每桶51.19美元，下跌至49.73美元，新台幣兌美元匯率貶值0.062元，國內油價依公式計算跌幅為2.12%，汽、柴油每公升應各調降0.3元。

大陸國家統計局的數據顯示，受消費需求減少影響，今年7月大陸原油日均產量52.4萬噸，月減1.6萬噸。7月原油日均加工量146.8萬噸，比6月減少6.8萬噸。主要成品油的日均產量也有所下降，汽油、煤油、柴油和燃料油產量分別較前月下降7.1％、2.2％、5.5％及16.3％。

此外，美國石油協會（American Petroleum Institute, API）最新月報表示，受到美國經濟已連續98個月擴張的激勵，美國7月石油（原油與成品油）需求的油品出貨量年增4.9％至日均2,070萬桶，創2007年來的同期新高，月增1.6％。其中，美國汽油需求月增0.8％，達每日970萬桶，創歷年同期新高，較去年同期也增加1％。

不過，美國7月原油日產量達到940萬桶，創45年來同期新高，月增0.9％，並較去年同期增長8.6％；前7月原油產量年成長2％。

分析師表示，Citi Research預估，2018-2020年，原油價格約在每桶40~55美元間波動；2021-2022年油價可望回升至每桶50-60美元。與先前報告相比，今年二月該行預期2017-2022年油價將介於每桶40-65美元區間，顯見供給壓力導致油價波動上限趨緩。

(工商)