托育一條龍！中市幼兒入園率達81.85％
台中市府率先全國推出「托育一條龍」，銜接0-6歲的幼兒學前教育補助，讓2歲到讀小學前的幼兒享有就讀公幼免學費、私幼每學期1萬5000元的就學費用補助；至今年7月止，2-4歲入園幼生人數相較政策實施前，增加約1萬9000人，全市整體3-5歲入園率高達81.85％，較前一個學年度提升5％。
教育局統計指出，托育一條龍從2015年7月實施後至今年7月止，幼兒園2-4歲入園人數比政策實施前增加約1萬9000人，因應幼兒入園人數的增加，今年度增置26班公立幼兒園(班)及2所非營利幼兒園，增加930名就學名額。
學前教育為公私立幼兒園共同提供，教育局持續提升公共化教保服務量，已規畫106至109年度增設公共化教保服務150班，預估擴大提供4500名幼生進入公共化幼兒園就讀機會外，對於就讀私立幼兒園幼生持續給予托育一條龍補助。
教育局長彭富源強調，市府將持續透過托育一條龍等政策減輕家長育兒負擔，協助方式相較其他縣市也更為優渥，希望建立良善的育兒環境，減輕家長財源負擔壓力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。