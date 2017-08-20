托育一條龍！中市幼兒入園率達81.85％

台中托育一條龍幼兒入園率81.85％，仍持續成長。（台中市府提供）

台中市府率先全國推出「托育一條龍」，銜接0-6歲的幼兒學前教育補助，讓2歲到讀小學前的幼兒享有就讀公幼免學費、私幼每學期1萬5000元的就學費用補助；至今年7月止，2-4歲入園幼生人數相較政策實施前，增加約1萬9000人，全市整體3-5歲入園率高達81.85％，較前一個學年度提升5％。

教育局統計指出，托育一條龍從2015年7月實施後至今年7月止，幼兒園2-4歲入園人數比政策實施前增加約1萬9000人，因應幼兒入園人數的增加，今年度增置26班公立幼兒園(班)及2所非營利幼兒園，增加930名就學名額。

學前教育為公私立幼兒園共同提供，教育局持續提升公共化教保服務量，已規畫106至109年度增設公共化教保服務150班，預估擴大提供4500名幼生進入公共化幼兒園就讀機會外，對於就讀私立幼兒園幼生持續給予托育一條龍補助。

教育局長彭富源強調，市府將持續透過托育一條龍等政策減輕家長育兒負擔，協助方式相較其他縣市也更為優渥，希望建立良善的育兒環境，減輕家長財源負擔壓力。

(中時)