吳敦義未提一中各表 郁慕明：新黨走自己的路

國民黨主席吳敦義上午在台中全代會上表示，國民黨在「九二共識」的基礎上，仍將堅決反對台獨，但並未提到「一中各表」。對此，新黨黨主席郁慕明今表示，「國民黨有他自己的路」，今天新黨舉行黨慶大會，「我們走我們自己的路」，他稍後將有重大宣布。

新黨今舉行24周年黨慶大會，郁慕明會前接受媒體訪問時指出，基本上（新黨）不是針對國民黨，國民黨有它自己的路，今天新黨黨慶大會上，「我們是走我們自己的路」，他稍後將有重大宣布；他強調，外界從今天黨慶的談話上，可深刻體會他們每一句都是有一些道理的。

郁慕明強調，主要國民黨自己走的路，「他（國民黨）走，我們（新黨）不一定要去針對它（國民黨）或反對它（國民黨）」，因為國民黨有其生存之道，新黨有新黨自己得道方式，如同今日舞台上的16個大字：「死生之地、存亡有道、得道多助、更上一層」，有其道理。

(中時)