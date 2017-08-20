熱帶低壓影響空品 中市府提醒民眾自我防護
受到熱帶性低氣壓外圍環流影響，今天起至明晚中西部地區風場微弱，可能造成境內汙染物持續累積，導致空氣品質不良，台中市環保局將密切注意氣象動態，若空氣品質持續不良達應變條件，將立即啟動應變，提醒民眾做好自我防護，減少外出或戴上口罩。
環保局長白智榮表示，依歷年空品資料統計，受到熱帶性低氣壓或颱風外圍環流靠近影響，台灣西半部的風場微弱，再加上中央山脈的阻隔，導致中西部地區產生下沈氣流，使空氣污染物累積不易於擴散。
加上空氣中的汙染物受到陽光紫外線照射，臭氧或二次汙染物所產生的PM2.5濃度有可能會急速上升，環保局密切注意空品動態，已做好隨時啟動空氣品質不良應變的準備。
環保局表示，患有呼吸道疾病或哮喘的民眾、老人或兒童等抵抗力較弱族群，在空氣品質較差期間應特別注意防範，避免外出及劇烈戶外活動，若必要外出時，也應配戴口罩。
民眾外出時建議搭乘大眾運輸工具，減少汽機車空氣污染物排放，並請民眾隨時注意空氣品質網站數據，以做好自我防護。
環保局也呼籲，目前在太平洋海域的熱帶性低氣壓可能會進一步成為颱風，請民眾提早做好防颱準備、注意防災，並隨時留意警報資訊，並避免前往海邊、溪邊，勿從事登山或水上活動。
(中時)
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