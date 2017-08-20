開幕式因陳抗變調 掌旗手：能不傷心嗎？

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，中華代表團在掌旗官楊俊瀚（中）率領下，壓軸進場。(中央社)

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，各國代表團進場後，舉旗手高舉各國旗幟齊聚場內。(中央社)

台北世大運19日晚間在台北田徑場舉行開幕式，各國選手代表團陸續進場。圖為阿根廷代表團進場。(中央社)

2017台北世大運開幕儀式19日舉行，大陸隊未參加開幕式，僅由台北世大運派代表舉國旗繞場。(資料照,陳怡誠攝)

世大運開幕式昨晚登場，各國運動員因反年改團體陳抗，一度無法進場，僅掌旗手單獨繞場，場面尷尬。有名世大運旗手PO文指出，籌備已久的活動，因為抗議活動變調，「牌手因為這些人，最後上場是這個樣子，能不傷心嗎？」

據聯合新聞網報導，台北世大運旗手劉善文在《爆怨公社》發文，他說他們原先的行程是拿著各國的旗子到小巨蛋門口準備給選手國旗，讓選手舉旗與牌手一起繞場，最後到指定出口時再由旗手接旗，準備第二次進場。

他說在加拿大要出小巨蛋時，抗議民眾推跨護欄、狂拍玻璃、喇叭聲一直吵，選手拿了手機狂拍，延誤原先的行程，嚇哭了一些舉牌手，後來決定讓各國選手先待在巨蛋裡面，「輪到我出巨蛋時是全程衝到田徑場入口，而且馬上就繞場了」。

劉善文說回到休息區才知道有人因抗議民眾丟石頭受傷，籌備已久的活動，因為抗議活動變調，他說，「牌手因為這些人，最後上場是這個樣子，能不傷心嗎，我們當旗手、牌手的人都練習很久，將近150個國家的走位，花了多少心思，因為很多國家一直臨時更改是否要選手參加開幕式，很多旗手的行程一直改，每次練習可能都會不一樣。」

另外，他說他知道那些抗議的人的苦衷，還有不是所有的軍公教人員都是暴民，「請不要誤會，也不要隨意相信新聞內容，把臉丟到國外實在不太好！」

(中時電子報)