開拓客源 部落客、美食展雙管齊下拚觀光

觀光局透過具有號召力的高知名部落客行銷台灣，後續效益還需持續觀察。（圖片取自於 Journey เจอนี่臉書粉絲專頁）

台灣極為普通的街景，對Journey เจอนี่來說都是重要的旅程紀錄。（圖片取自於 Journey เจอนี่臉書粉絲專頁）

陸客不來，為了維持台灣觀光熱度，這兩年政府將觀光發展重點移往東南亞，包含泰國、菲律賓，印尼以及新馬一帶，都是核心開拓地區。現在政府單位持續推廣，包含僑委會的台灣廚藝講座前進印尼，觀光局力邀泰國重量級部落客遊台灣等嶄新行銷方式，就盼引發東南亞旅客來台誘因，持續為台灣觀光注入活水。

為強化觀光南向政策，提高印尼民眾對台灣的瞭解與興趣，進而來台旅遊。僑委會「2017年印尼地區台灣美食廚藝巡迴講座」昨日（19日）在雅加達登場，來自台灣的名廚現場教學烹煮滷肉飯、紅蟳米糕等傳統台灣佳餚，滿足僑胞思鄉味蕾。

美食一向是台灣推廣觀光重要元素，這次台灣美食廚藝巡迴講座將廚藝融合台灣文化，拉近雙邊關係，希望促進台印兩地美食文化交流。尤以印尼為穆斯林國家，來到台灣在飲食上常常遭遇挑戰，透過美食分享，雙邊都能增進對於彼此飲食文化的了解，進而提高印尼旅客來台意願。

而觀光局則力邀在臉書有17萬人追蹤的知名泰國部落客Journey เจอนี่來台3日遊。這三天Journey เจอนี่把遊憩重點放在有美麗山海景與原民文化的花東地區，透過旅行社安排，Journey เจอนี่走訪豐濱鄉阿美族靜浦部落划竹筏、體驗傳統捕浪花蟹、射箭，吃原住民美食大餐等。

Journey เจอนี่徜徉在台灣山水美景之餘，也同步在臉書上打卡，連她在台灣便利商店拍的照片，也讓泰國網友紛紛留言，直呼也想來台朝聖。根據觀光局網站資料統計，去年泰國來台人數超過19萬人，是來台觀光人數成長最多的國家之一，因此泰國被認為是極具潛力，有助增加來台觀光人數成長的國家。

(中時)