曾被叫「戽斗勇」 雲林縣長李進勇很受傷
很多人叫雲林縣長李進勇「勇伯」，不過勇伯也有不勇的時候，他今天(20日)上午參加陽光基金會臉部平權活動時，透露小時候曾因下巴比較長，而被同學取綽號叫「戽斗勇」，當時心情很抑鬱，但不好的情緒卻被壓抑沒有出口，感到很受傷，所以很能體會因外貌而遭到異樣眼光的感覺，呼籲大家都能尊重別人的獨一無二。
陽光基金會今日首度前進雲林倡導臉部平權，將集結臉部傷友的生命故事《完美》與《我們的故事》兩書贈送給雲林縣每一圖書館，並舉辦園遊會、設計許多闖關遊戲宣導臉部平權，希望為顏損朋友營造更友善的生活環境。
顏損的王修謙與枋靜芳分享自己的生命故事。前者是血管瘤患者，求學過程備受同學嘲笑，有同學不是叫她黑白郎君就是史瑞克老婆，後來在家人親友支持下轉念，發現完美就是做自己最舒服的樣子。後者去年因工作瓦斯氣爆臉手頸受傷，原很沮喪，還有強大的親友及陽光基金會力挺，讓他度過低潮，他認為接受自己的不完美就是完美。
李進勇也有不愉快的過去，就是因為自己的長下巴而被叫「戽斗勇」，所以希望大家不要因為別人的外貌而投以異樣眼光。
(中時)
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