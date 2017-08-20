台南市政府號召民眾一起「七逃台南」拿獎品

「七逃囝仔」系列活動已經開跑，將持續至9月20日止。(曹婷婷翻攝)

誰是台南知識王？台南市政府《我在台南》粉絲團，今年暑假結合在地青年團體 — TEDxTainan 辦理「七逃囝仔」系列活動，邀請民眾透過文化結合遊戲，進一步認識台南、一起成為「台南知識王」。

「七逃囝仔」系列活動已於19日開跑，將持續至9月20日止，共規畫「七逃台南」與「知識王」2項活動，並準備在25個台南知名觀光景點等著民眾拍照、探索，包含林百貨、孔廟、赤崁樓等，民眾可拍照上傳至活動網站，即可獲得抽獎資格。

另，主辦單位也精心設計7題關於台南文化的深度題目，舉辦擂台賽，讓民眾搶答、爭取台南知識王封號。

台南市政府表示，這項活動不僅促進民眾對在地文化、景色的探索，更可增進親子、朋友出遊的樂趣共享歡聚好時光。更多活動資訊請上「七逃囝仔」活動網站及《我在台南》Facebook粉絲團查詢。

(中時)