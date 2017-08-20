新作出現盜版還被賤賣 瓊瑤怒：實在太可惡！
作家瓊瑤1日出版新書《雪花飄落之前－我生命中最後的一課》，以老公平鑫濤失智、插管的親身經歷，呼籲社會重視善終權，瓊瑤新作推出半個多月，銷售成績亮眼，不過網路上卻已出現盜版，不僅遭賤賣，最讓瓊瑤難過的是，盜版書連《天下文化》出版一起盜用，讓瓊瑤動怒寫下：「實在太可惡！」
瓊瑤新書出現盜版，不僅封面一模一樣、難以分辨，在淘寶網上還出現超低價，新書定價450元，網路上購買、打79折仍要356元，不過淘寶上卻出現最低價23塊人民幣（約台幣105元），甚至連出版社天下文化都盜用，瓊瑤趕緊在臉書呼籲讀者認清正版「請大家認清封面上的凸起雪花，不要購買淘寶的廉價書！支持我，支持善終權！」
同時，瓊瑤在留言中透露每本書都被盜版，新書也沒逃過，而網路上的盜版書幾乎難以分辨、以假亂真，瓊瑤動怒寫下：「盜版還自稱『正版現貨，拒絕盜版』實在太可惡！」同時她也呼籲網友多多檢舉，打擊盜版。
(中時電子報)
關鍵字：瓊瑤
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