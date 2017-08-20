海砂屋圖書館拆除重建　公館閱讀環境大躍進

苗栗縣長徐耀昌（左三起）、張步桃遺眷張吳蘭英與地方各界，歡喜為新圖書館剪綵。（陳慶居攝）

嶄新的公館鄉立圖書館，有力爭上游的圖騰勉勵鄉親閱讀。（陳慶居攝）

圖書館內部藏書豐富多元，一旁還有張步桃文物館。（陳慶居攝）

涼亭下的桌椅是鐘乳石，相當有質感。（陳慶居攝）

公館鄉人口全縣排名第七，興建於1978年的鄉立圖書館早在2010年即老舊不敷使用，又被鑑定為海砂屋而封館，經各方努力，獲公館女兒國醫張步桃遺眷張吳蘭英資助3500萬元，加上縣府、中油及冠軍建材等單位的援手，嶄新的圖書館20日落成啟用，閱讀環境大幅升級。

值得一提的是，新建完成的恆久安康鄉立圖書館緊鄰公館國小，周邊涼亭綠意環境舒暢，採用鐘乳石桌椅是一大特色。館內明亮通風、溫馨舒適，新增樂齡、上網、嬰幼兒、新書等多元空間，一旁另設張步桃文物館，典藏豐富的醫事與傳統文物，提供更多元閱讀素材。

鄉長曾美露指出，縣長徐耀昌於立委任內牽線找到張步桃遺眷張吳蘭英，慨允捐贈3500萬興建圖書館，縣府另補助1000萬，中油探採事業部補助600萬元、冠軍建材董事長林榮德董捐贈265萬磁磚，加上宮廟、廠商和個人捐款，以5686萬拆除舊館重建，歷時2年完工。

(中時)