放棄穩定軍職 陳永中打響本土漢堡品牌

陳永中，10年前放棄穩定軍旅生涯，將積蓄投入創業，開創本土漢堡品牌。(曹婷婷攝)

年輕人嚮往創業者不在少數，但往往撐不到賺錢而夢想夭折，40歲陳永中，10年前放棄穩定軍旅生涯，將積蓄投入創業，開創本土漢堡品牌，背後沒有金山銀山，10年過去開了11家店，最近落腳台南大遠百公園店，也是台南第3家店，「誰說一顆實在的漢堡不能來自本土？」

陳永中經營的「樂檸漢堡」，常讓人以為來自國外、北部，其實，土生土長嘉義的他，第一家店就開在家鄉，台南也有3家分店，直到今年5月才插旗台北，事業版圖成功從南往北拓點。

出身眷村的他，輔大電子工程畢業後，毅然從軍，當了6年軍人，薪俸生活雖穩定，他卻總覺得生活少了點什麼？因為愛吃，加上營養師的妻子善於料理，兩人幾經討論，決定創業。

但，創業當然不是一帆風順。他說，第一家店砸了百萬積蓄，一開始主打販售蔬果汁、水果等，包括麵包、咖啡全都自己烘焙，漢堡只是其一品項，叫好卻不叫座，眼看生意沒起色，發現客人鍾愛漢堡，轉而鑽研漢堡口味，顛覆一般人認為漢堡是垃圾食物的觀念，生意起死回生。

陳永中說，創業路是一直「進行式」，不能往後看、只能往前走，他透露，因父母都是公務員，總覺得他是在冒險，他因不想讓家人擔心，即使再苦也沒想過放棄，而是不斷找方法修正，他說，創業跟工作最大不同處在於，「必須要完全負責任，沒得卸責。」

品牌名氣漸響，很多人都知道就是那家「穿短褲吃漢堡有優惠」的漢堡店，他笑說，穿短褲是希望大家無拘無束，但也強調，生意策略雖能招徠客人，但最終仍需靠著真材實料，讓客人買單，這也是他創業10年心法，「我一直相信，厚工用心，客人一定感受得到。」

(中時)