大鬧世大運稱「誤會」 徐永明痛批：把台灣人當白痴
反年改團體昨日鬧場世大運開幕儀式，阻礙各國選手進場，退伍軍人權益保障協會理事長黃正忠卻聲稱一直採取和平理性，是層層誤會所致；時代力量立委徐永明痛批「把台灣人當白痴」。
台北世大運是台灣有史以來主辦過駔高層經的國際體育賽事，昨日舉辦開幕儀式。豈料，在各國選手進場時，遭遇反年改團體鬧場、丟擲煙霧彈，被迫中斷。事後，還聲稱衝突只是「誤會」。
時代力量立委徐永明痛批，反年改團體鬧場演變成國際笑話，還「睜眼說幹話」稱是誤會，想騙三歲小孩？
徐永明指出，反年改團體如此一鬧，丟臉丟到全世界，引發全民怒火、不分藍綠一致譴責，才發現鑄成大錯想撇清，存心「把台灣人當白痴，把國家形象當兒戲」。
徐永明呼籲反年改團體領導者出面對檢調說明，別再躲躲藏藏，勇於面對責任；若繼續推託卸責，最終只會淪為人人喊打的過街老鼠！
(中時電子報)
文章來源：徐永明臉書
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