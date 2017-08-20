又來抗議？「全民拔菜總部」選手村外揮五星旗
網路社團「全民拔菜總部」20日下午號召8成人、2小孩揮舞著國旗和五星旗，趕赴林口選手村外抗議，特別選在大幅「林口歡迎您」國旗看板前集結。他們說要為中華隊加油，也澄清並未在昨天(19日)開幕式現場抗議，強調自己不是反年改的人，不希望因昨天的衝突被汙名化。
全民拔菜總部今在臉書粉絲頁面發文，預告20日下午1點半要到選手村的林口運動公園的大幅國旗看板前，高舉兩岸都是中華隊的大旗「為中華隊加油」，由於昨天反年改團體大鬧開幕式，警方今天嚴陣以待，幸好一行人喊完口號後就離去，也取消步行前往民視大樓的計畫，行動和平落幕。
自稱「全民拔菜總部」總司令的盧朝財領著7成人、2小孩，大喊「兩岸都是一家人、兩岸都是中國人」；媒體問到昨天開幕式的混亂情形，盧朝財「我們才兩百多人、怎麼破壞警察的維安？」
(中時)
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