又來抗議？「全民拔菜總部」選手村外揮五星旗

「全民拔菜總部」20日下午到林口高舉立牌「兩岸都是中華隊」、「中華台北不等於台灣隊」。（陳心瑜攝）

「全民拔菜總部」現身林口的世大運選手村。（陳心瑜攝）

「全民拔菜總部」揮舞國旗和五星旗到林口選手村外抗議。（陳心瑜攝）

「全民拔菜總部」到林口選手村外抗議。（陳心瑜攝）

網路社團「全民拔菜總部」20日下午號召8成人、2小孩揮舞著國旗和五星旗，趕赴林口選手村外抗議，特別選在大幅「林口歡迎您」國旗看板前集結。他們說要為中華隊加油，也澄清並未在昨天(19日)開幕式現場抗議，強調自己不是反年改的人，不希望因昨天的衝突被汙名化。

全民拔菜總部今在臉書粉絲頁面發文，預告20日下午1點半要到選手村的林口運動公園的大幅國旗看板前，高舉兩岸都是中華隊的大旗「為中華隊加油」，由於昨天反年改團體大鬧開幕式，警方今天嚴陣以待，幸好一行人喊完口號後就離去，也取消步行前往民視大樓的計畫，行動和平落幕。

自稱「全民拔菜總部」總司令的盧朝財領著7成人、2小孩，大喊「兩岸都是一家人、兩岸都是中國人」；媒體問到昨天開幕式的混亂情形，盧朝財「我們才兩百多人、怎麼破壞警察的維安？」

(中時)