陳抗威脅世大運選手觀眾 林全：以現行犯移送

世大運開幕典禮遭反年改團體鬧場，府院黨昨齊聲譴責。行政院長林全上午召集副院長林錫耀、內政部長葉俊榮、警政署長陳國恩等人進行會議。林指示，只要在管制區內有任何陳抗團體或個人有威脅到選手或觀眾的安全及比賽秩序之行為，警察同仁務必嚴格執法，以鐵腕強力排除，以現行犯移送法辦。

對於警察執法之尊嚴，林全也指示，警政署長必須全力維護，若陳抗團體或個人對警察執法有強暴、脅迫、公然侮辱等妨害公務行為，甚至有襲警之行為者，絕對不能放縱，應嚴格執法立即以妨害公務現行犯移送，以維護警察執法之尊嚴。

此外，林全在會中指示，世大運主辦期間，警察同仁極其辛勞，對其飲食、休息場所等，應特別予以加強；七月底即已經指示動用第二預備金，發給警察同仁參與世大運維安勤務績效獎金，以慰勉眾多員警的辛勞。

(中時)