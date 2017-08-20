觀光客大增 逆轉日本偏遠區域經濟

北海道觀光客必去的北海道廳舊本廳舍。(圖/shutterstock提供)

日本政府近年力推觀光業也獲得豐碩成果，根據日本觀光廳統計，今年七月份訪日外籍遊客高達268.15萬人次，創下歷史單月新高，預估今年訪日外籍遊客人數可望超過2016年2403.9萬人次，再次刷新記錄。隨著觀光商機增溫也改變了日本觀光產業面貌。

根據日經新聞報導，觀光商機改變了傳統旅遊路線、增加日本貨的出口，甚至促進日本地方產業復興。

首先，日本三大都市圈（東京、大阪、名古屋）住宿的外籍觀光客人數還是佔多數，不過非三大都市圈的觀光客的成長卻遠勝於三大都市圈。更令人振奮的趨勢則是重複前往日本的外籍遊客不斷增加，2017年4-6月份訪日2次以上的外籍觀光客高達62%，他們更有興趣與經驗前往非三大都市圈的日本地區遊覽。

其次，根據統計外籍觀光客在日本消費不斷成長，他們返國後也會購買日本商品，促進日本出口增加。以陸客為例，爆買行為雖然逐漸冷卻，這並不表示陸客對日本商品缺乏興趣，事實上他們透過大陸發達的電商環境持續跨境大量購買。當中最明顯的是日本化妝品出口大幅增加，包含資生堂、高絲等日本重要化妝品廠商都擴大國內生產線以因應外銷需求。外籍觀光客在日本消費的主要領域化妝品、服裝、藥品、家電、飲料等，都伴隨著觀光客增加而有出口增加的趨勢。

日本較偏遠地區近年飽受人口老化、外流之苦，經濟表現凋敝，但是觀光客的到來為這些地區重新注入活力。例如台灣遊客最愛的旅遊區域北海道為例，預估到2020年，觀光相關產業對於當地GDP貢獻將超過政府的公共投資。事實上，全日本43個都府道縣等行政區域，觀光佔當地GDP的比重全部都增加。

(中時電子報)