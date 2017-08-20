陸專家：印度早在30年前就在洞朗建40座碉堡

印度軍人在中印邊界值勤戒備的資料畫面。(圖/美聯社)

日前多位國際關係專家受邀在中國國際電視台《世界觀察》軍事節目中，討論最近越演越烈的洞朗僵局，其中一名大陸學者胡仕勝指出，其實印度早在1980年代左右就在中國、印度和不丹的交界點附近修建戰壕，並且有中國的地質研究學者在測量地質時，發現其實在洞朗附近已經有大約40座碉堡存在。

中國和印度邊界局勢越來越緊繃，雙方僵持不下即將進入第3個月，兩國對峙的時間不斷拉長，成為1962年中印邊境戰爭以後，持續時間最長的軍事對峙。

根據陸媒報導，中國現代國際關係研究院南亞東南亞及大洋洲所所長胡仕勝談論洞朗邊境情況時指出，早在1980年代時，中國、印度、不丹三國的交界處吉姆馬珍雪山一帶（小喜馬拉雅山脈的一座山峰），也就是現在中印兩國僵持不下的洞朗地區附近，印度當時已經開始在那裡修繕工程、建設戰壕，甚至被中國地質學者發現他們在吉姆馬珍雪山附近，建設了40座碉堡。可見，當時的印度具有相當宏觀的軍事規劃，已經懂得在邊境地帶先蓋好碉堡備戰。

(中時電子報)