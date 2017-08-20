外傳陳菊不滿蔡英文 府：兩人互動密切

高雄市長陳菊。（林宏聰攝）

外傳高雄市長陳菊因中央政府人事等不滿蔡英文總統，為此缺席相關黨內活動。 總統府今天澄清表示，無論在地方政務推展，乃至於中央與地方協力的各項政務上，蔡總統與陳菊都有密切而良好的聯繫與互動。

對於外傳民進黨新系力拱接閣揆，期盼陳菊能揮軍北上接任，陳菊因中央政府人事等不滿蔡英文，為此缺席相關黨內活動。

總統府發言人林鶴明表示，事實上，長久以來，無論在地方政務推展，乃至於中央與地方協力的各項政務上，蔡總統與陳菊市長，都有密切而良好的聯繫與互動。對於這類說法，「我們表達高度遺憾」。

(工商)