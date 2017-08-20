跆拳道單人品勢 陳建銓林侃諭雙雙挺進決賽

林侃諭再度以第一名佳績挺進8強決賽。(蔡依珍攝)

林侃諭再度以第一名佳績挺進8強決賽。(蔡依珍攝)

陳建銓以第三名佳績晉級。(蔡依珍攝)

陳建銓以第三名佳績晉級。(蔡依珍攝)

跆拳道品勢單人項目下午繼續登場，上午初賽在A組排名第4晉級的中華隊男單陳建銓，在準決賽中拿下7.86、8.00，平均7.933分，以第三名佳績晉級，尤其第二次8分高分出爐，全場爆以熱烈掌聲，陳建銓嚴肅的嘴角也稍稍翹起。

被視為奪金熱門、上午初賽在A組以8.15排名第1晉級的中華隊女單林侃諭，在準決賽中拿下8.10、8.13分，平均8.115分，再度以第一名佳績挺進8強決賽，全場更是熱烈歡呼。

預計下午4點進行決賽，因今年在原有只做標準動作的公認品勢中，增加必須跳躍、翻滾的自由品勢，評分占比達4成，也為奪牌增添變數，考驗選手臨場表現。

(中時)