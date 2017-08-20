奪牌有望！ 女子柔道孫佩妤挺進4強

中華隊柔道好手孫佩妤，20日在世大運女子柔道賽一路過關斬將，目前挺進4強。（徐養齡攝）

柔道會場。（徐養齡攝）

中華隊柔道好手孫佩妤，20日在世大運女子柔道賽一路過關斬將，目前挺進4強，有機會在今天的78公斤以上量級組爭取獎牌。

被譽為「素人國手」的孫佩妤先後擊敗阿根廷、美國隊選手，4強賽一度敗給立陶宛選手Santa Pakenyte，但隨即在敗部復活賽扳倒印度選手Priyanka及烏克蘭Anastasiia Sapsai，確定挺進前4強決賽。

(中時)