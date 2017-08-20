草屯多處農路和野溪有安全疑慮 南投縣長要求儘速改善
草屯雙冬、坪頂、玉峰及御史里多處農路、道路和野溪安全有疑慮，南投縣長林明溱實地勘查後表示，會以民眾需求為優先，克服財政困難，積極籌措經費，儘速改善，讓民眾更安全、更安心。
南投縣長林明溱草屯行，有議員李洲忠陪同會勘雙冬里食水巷農路，該路路寬狹窄，轉彎處過彎，車輛通行險象環生；雙福支線農路PC路面年久失修，嚴重破損、坎坷難行，縣長指示儘速改善。
接著由議員簡峻庭陪同，會勘坪頂里大坑橋下的野溪土石淤積嚴重，遇豪雨溪水暴漲，淹沒農田，影響農民生計，更有危害下游民宅安全，林縣長指示儘速發包改善。
議員簡景賢、李洲忠也陪同縣長至玉峰里平等街會勘道路改善工程，該路段位於草屯國小後門，為居民及學生出入要道，原有AC路面年久失修，影響通行安全，林縣長指示工務處儘速改善。
最後林縣長前往御史里大覺路會勘大排改善工程，議員簡賜勝、張維華也到場關心，林縣長允諾施設RC重力式護岸，以維護安全。
林縣長在草屯鎮會勘道路、農路和野溪後表示，營造縣民安全、安心的環境是縣政持續努力的方向，草屯鎮有許多農路狹窄難行，無法會車，有些市區道路已老舊破損，影響通行安全，還有野溪淤積嚴重，均將儘速完成改善。
(中時)
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