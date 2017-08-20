木村嫂難得曬14歲愛女 逆天長腿引暴動急刪照

木村拓哉和工藤靜香婚後育有2女。（圖／中時資料照；翻攝自日網

工藤靜香日前難得曬小女兒照片，但事後又刪文。（圖／翻攝自IG）

日本天王木村拓哉和工藤靜香婚後育有2女，夫妻倆不常讓寶貝愛女曝光，工藤靜香最近卻難得曬出14歲女兒木村光希的照片，小小年紀就擁有一雙逆天長腿，驚艷網友。

工藤靜香今年1月開設官方Instagram帳號，難得分享私生活點滴，短時間就吸引大批粉絲追蹤，她最常曬日常料理或畫作，近日卻罕見PO出小女兒溜狗的背影照，只見木村光希留著一頭俐落短髮，身穿無袖背心搭配高腰短褲，露出一雙修長美腿，立刻掀起熱議，但工藤靜香可能沒想到網友反應如此熱烈，事後又把該照刪除。

事實上，除了14歲木村光希，16歲大女兒木村心美日前也曾被拍到和媽媽出外逛街，擁有清新氣質和立體五官之外，還是8頭身完美比例，被大讚遺傳了父母的優點，傳出不少經紀公司想邀她出道，但木村夫婦似乎不打算讓女兒進入演藝圈。

(中時電子報)