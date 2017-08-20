課文由網路票選決定？ 學者批：人人都可當教長了

教育部中小學課程審議大會討論高中國語文課綱，課審委員將選文交由網友票選10篇包含蔣渭水的文章講嫖妓，還有歧視原住民族的文章等。台師大國文系教授徐國能直斥教育部此舉「非常失當」，如果連高中生要念什麼書，都要「尊重各界」，放任說不清、不透明的投票機制，那每個人都可以當教育部長了，政策應該說明要給我們學生甚麼樣的能力，而不是放任討好所有人。

高級中等以下學校課程審議會大會今天召開。會中課審會部分委員有意將高中推薦選文中的文言文由20篇降為10篇，並提出網路票選版，十篇文言文中僅四篇是國語文領綱小組的選文，其他六篇都是與台灣相關的文言文。

此一網路票選，由委員自行選出54篇古文及詩詞選單，交由571位網友投票選出前10名。前10名文言文中，只有四篇是國語文領綱小組的選文（桃花源記、赤壁賦、鴻門宴、岳陽樓記），其他六篇有灣生（日據時代在台灣出生的日本人）寫的文言文，還有出現歧視原住民言論的「大甲婦」。

徐國能表示，這次投票投票機制既沒說要過半門檻，只是任憑網友海選，很容易任人操作。教育部對於教育內容應該要有自己的主張和立場，明確告訴國人我們要給學生什麼樣的能力，就像經濟部長必須決定配電量一樣，「如果連這個工作都開放，那根本每個人都能當教育部長了。」

(中時)