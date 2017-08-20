《101次求婚》女星穿性感泳裝 中門大開超火辣

淺野溫子因演出《101次求婚》走紅亞洲。(圖／翻攝網路)

淺野溫子隔30年再拍性感寫真。(圖／翻攝自東網)

淺野溫子56歲身材保養得宜。(圖／翻攝東網)

日本女星淺野溫子因演出《101次求婚》走紅亞洲，近年活躍於電視、電影和舞台劇演出，這次她替最新一期的《週刊現代》拍攝寫真，凹凸有致的S曲線，根本看不出她已經56歲了。

淺野溫子為最新一期《週刊現代》拍攝寫真，穿上深V性感連身泳裝，中門大開擺出誘人Pose，在水中宛如美人魚，濕身誘惑相當迷人，距離她上次拍攝寫真已是30年前，現在仍擁有完美S曲線，名正言順就是美魔女。

淺野溫子近日在橋本環奈主演的新劇《警視廳生物系》中，雖然成為大配角，不過演技依舊相當了得，凍齡面貌讓人驚艷。

(中時電子報)