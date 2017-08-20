《101次求婚》女星穿性感泳裝 中門大開超火辣
日本女星淺野溫子因演出《101次求婚》走紅亞洲，近年活躍於電視、電影和舞台劇演出，這次她替最新一期的《週刊現代》拍攝寫真，凹凸有致的S曲線，根本看不出她已經56歲了。
淺野溫子為最新一期《週刊現代》拍攝寫真，穿上深V性感連身泳裝，中門大開擺出誘人Pose，在水中宛如美人魚，濕身誘惑相當迷人，距離她上次拍攝寫真已是30年前，現在仍擁有完美S曲線，名正言順就是美魔女。
淺野溫子近日在橋本環奈主演的新劇《警視廳生物系》中，雖然成為大配角，不過演技依舊相當了得，凍齡面貌讓人驚艷。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。