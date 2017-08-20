世大運》跆拳道女子品勢 林侃諭有望摘金

林侃諭再度以第一名佳績挺進8強決賽。(蔡依珍攝)

新北市三重高中校長(右二)與教練林合彬(前排左一)組加油團。(黃邱倫攝)

世大運跆拳道品勢女子個人項目，畢業與新北市三重高中的林侃諭在上午以分組預賽第一晉級十六強，下午又在準決賽表現出絕佳的精氣神，獲得8.117的最高平均分數，有機會在4點的決賽替中華代表團拿到本屆賽會首金。

目前就讀台師大二年級的林侃諭，國小二年級開始接觸跆拳道，國中棄對打專攻品勢，2014墨西哥世錦賽拿到青少年組品勢女團金牌，大運會二連霸。

林侃諭教練林合彬表示，侃諭雖然因為身材問題而退出對打領域，但她在品勢卻找到發揮空間，尤其是她不服輸的精神更是品勢追求的終極目標，她可說是台灣女子品勢項目最好的選手。

林侃諭在準決賽第一趟表演就得到8.1高分，第二趟更獲得8.13分，總平均8.117分，技壓2015光州女團金牌成員、韓國名將崔金恩，高居第一，決賽將加入自由表演，林侃諭很有機會幫助中華隊摘下第一面金牌。

(中時電子報)