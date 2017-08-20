天鴿颱風生成 最快今晚發海警
位於菲律賓東方的熱帶性低氣壓在下午正式升格為今年第13號颱風「天鴿」（Hato，日本命名，意為天鴿座）。估計最快在今晚或明晨發布海上警報；由於路徑稍往北偏，不排除發布陸上警報。
氣象局資料顯示，輕度颱風天鴿，中心位置位於北緯20.0度，東經128.0度，以每小時17公里速度，向西北西進行。颱風中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間之最大陣風每秒25公尺，七級風半徑100公里。
根據「台灣颱風論壇」研判，由於太平洋高壓北抬後呈現東西向，盤踞在台灣北方，因此天鴿颱風只能沿著高壓邊緣朝西北西前進。至於天鴿颱風會多靠近台灣，仍要視未來24小時中心整合狀況而定。
文章來源：台灣颱風論壇
外圍環流自周一（21日）開始逐漸影響北部及東半部地區，降雨機會增加；周二（22日）、周三（23日）影響最劇，全台都有下雨機會，台東、高屏地區、恆春半島有較大雨勢。
(中時電子報)
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