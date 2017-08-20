世大運》首戰輸球 兩中職野手扮鼓勵角色

比賽結束後，中華隊球員們難掩失落神情。（黃世麒攝）

世大運棒球今中華隊迎戰法國，身為中職球員的張閔勛與蘇智傑都先發上陣，兩人也都有擊出帶有打點的安打，可惜球隊最終因再見失誤輸球，張閔勛回應，只能說發生的不是時候，但就是吸取經驗，對未來一定有幫助。

這次中華隊野手部分，擁有張閔勛與蘇智傑兩名中職野手，張閔勛說：「我們兩人多了一些壓力跟責任，教練團也交代過，我們就是盡量鼓勵其他球員，能做盡量去做，輸贏不是能夠控制的，好好打好每一場最重要。」

談到此役擔任先發捕手，張閔勛也表示，9局下半，因為自己有點急，想要馬上讓投手三振，所以配球與節奏上面都有出現一些問題，其餘真的大家都表現不錯。

蘇智傑此役則在最後一打席擊出帶有打點的安打，單場4支1，他回應，第一場大家難免興奮，導致真的打起來有點綁手綁腳，自己也是一樣，法國實力賽前大家有了解到，也沒有輕忽，既然都發生，接下來兩場就好好努力。

對於王正棠的再見失誤，張閔勛說，沒有人會想要這種事發生，發生了就是記住，下次一定會確實完成，自己也會多鼓勵他面對下一場比賽；蘇智傑也指出，自己也會去鼓勵他，發生這種事情就是不要再去想，好好面對未來兩場。

(中時電子報)