男掉落麻園頭溪河道 警消動員脫困

男子今天上午因不明原因墜落烏日麻園頭溪與旱溪交會處河道。（張妍溱翻攝）

台中市烏日麻園頭溪與旱溪交會處今天上午11點多有民眾發現年約30多歲的男子漂浮在河道上，由於當時水流湍急，消防局獲報立刻動員到場救援，消防人員採吊掛方式先拋擲救生浮標給受困男子至河岸邊休息，消防救護人員初步檢視男子意識清楚並無生命危險。

(中時)