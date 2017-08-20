陳抗團體擾開幕 柯文哲4點聲明譴責

台北市長柯文哲今天下午親上火線說明昨天世大運開幕典禮遭反年金改革團體阻撓。（擷取自中時電子報直播）

台北市長柯文哲今天下午親上火線說明昨天世大運開幕典禮遭反年金改革團體阻撓，他發布4點聲明：

一、昨日世大運開幕式受到阻礙，對此要向陳抗團體最嚴厲的譴責。世大運是台灣的世大運，是國家的喜事，反年改陳情團體蓄意擾亂開幕演出，除已嚴重違法，其主張已喪失正當性，因此給予最嚴厲的譴責。

二、對於世大運比賽期間若有民眾企圖影響賽事進行，甚至威脅到選手之人身安全，警方必定嚴格執法、絕不寬貸，確保世大運不再發生類似情形。

三、警方已針對場館之陳抗事件重新檢討，提高防護，防止再有類似事情發生。

四、我們要感謝現場觀眾，給予進場選手的熱烈支持，讓開幕式得以順利進行。世界大學運動總會負責儀軌主管，對於市府同仁的緊急應變，化解危機，也給予肯定。

(中時)