首度試辦 移民署邀新住民親子學機器人設計

從福建嫁到新竹的葉曉樺帶兒子一起來學機器人程式設計。（謝瓊雲攝）

兩天一夜的夏令營中有還有來自紐西蘭的華裔新住民爸爸（黑衣坐者），帶兒子一起來參加，認真地全程以英文發問。（謝瓊雲攝）

小朋友們興奮的將完成品放在桌上比劃，看誰的機器人動得最流暢。（謝瓊雲攝）

新住民家庭Fun暑假，來自全國各地的60名新住民親子，前天起齊聚鹿港，參與移民署首度試辦的機器人設計夏令營，利用兩天一夜，學習自己將電子零件組裝成機器人，並撰寫程式、下載安裝置主機板中。

30對參加活動的新住民親子，有來自中國、印尼和越南等地，也有紐西蘭籍的華裔新住民爸爸，陪著兒子全程以英文發問學習，不少新二代興趣濃厚，還主動協助幫媽媽完成。

「哇！會動、會動了，成功。」幾個國小學童將完成程式安裝的「鐵甲小英雄」機器人放在桌上，聚在一起看機器人舞動，11歲的陳秉宏說，昨天學習自己組裝機器人，還去逛了鹿港老街、玩團康遊戲，今天學習下載安裝程式，覺得非常有趣好玩。

自印尼嫁來台灣24年的黃蔡靜說，過去完全沒接觸過這類課程，覺得很稀奇，上課了解原理後，發現並不難；來自越南胡志明市的文彩燕則說，以前在越南有學過桌上型電腦的硬體組裝，但時隔太久早已經忘光光，因兒子對電子、3C非常感興趣，所以報名陪兒子參加，兩隻機器人都是兒子一手完成。

從福建嫁到新竹的葉曉樺則說，外面的程式設計課程很貴，一堂課就要上千元，現在的小孩愛打電動玩遊戲，對資訊和程式設計充滿濃厚興趣，親子一起上課能了解到孩子平時都在接觸什麼，很有意義。

承辦單位宜誠資訊指出，過去很多新住民的學習課程，主要偏重在語言和電腦界面操作，這次是移民署首次開設進階版的機器人程式設計課程，兩天一夜全程免費，原本擔心課程太難沒人想參加，報名期間1個月，沒想到才三天就額滿秒殺，還因人數破百須以電腦抽籤。

(中時)