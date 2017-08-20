首度試辦 移民署邀新住民親子學機器人設計
新住民家庭Fun暑假，來自全國各地的60名新住民親子，前天起齊聚鹿港，參與移民署首度試辦的機器人設計夏令營，利用兩天一夜，學習自己將電子零件組裝成機器人，並撰寫程式、下載安裝置主機板中。
30對參加活動的新住民親子，有來自中國、印尼和越南等地，也有紐西蘭籍的華裔新住民爸爸，陪著兒子全程以英文發問學習，不少新二代興趣濃厚，還主動協助幫媽媽完成。
「哇！會動、會動了，成功。」幾個國小學童將完成程式安裝的「鐵甲小英雄」機器人放在桌上，聚在一起看機器人舞動，11歲的陳秉宏說，昨天學習自己組裝機器人，還去逛了鹿港老街、玩團康遊戲，今天學習下載安裝程式，覺得非常有趣好玩。
自印尼嫁來台灣24年的黃蔡靜說，過去完全沒接觸過這類課程，覺得很稀奇，上課了解原理後，發現並不難；來自越南胡志明市的文彩燕則說，以前在越南有學過桌上型電腦的硬體組裝，但時隔太久早已經忘光光，因兒子對電子、3C非常感興趣，所以報名陪兒子參加，兩隻機器人都是兒子一手完成。
從福建嫁到新竹的葉曉樺則說，外面的程式設計課程很貴，一堂課就要上千元，現在的小孩愛打電動玩遊戲，對資訊和程式設計充滿濃厚興趣，親子一起上課能了解到孩子平時都在接觸什麼，很有意義。
承辦單位宜誠資訊指出，過去很多新住民的學習課程，主要偏重在語言和電腦界面操作，這次是移民署首次開設進階版的機器人程式設計課程，兩天一夜全程免費，原本擔心課程太難沒人想參加，報名期間1個月，沒想到才三天就額滿秒殺，還因人數破百須以電腦抽籤。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。