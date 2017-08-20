柯P：世大運還有10天 會跟大家站在一起
世大運昨天(19日)開幕，各國選手受到場外陳抗團體影響，無法順利入場。台北市長柯文哲今天在臉書貼文表示，相信大家有很多複雜的情緒，但他要引用漫畫中的一句話：「現在放棄的話，比賽就結束了」，世大運還有10天，會跟大家站在一起，大家加油。
柯文哲表示，昨晚在選手重新入場時，大家歡聲雷動，紛紛站起來鼓掌，開啟手機的閃光燈，點亮整座台北田徑場，感謝所有協助危機處理的世大運工作夥伴、志工與警察，因他們在第一時間，迅速築起數百人的人牆，確保選手安全。
另外，他也特別感謝中華隊的選手們，在當下率先走出小巨蛋外，讓各國選手們可以安心跟進，也讓開幕式得以順利進行。
柯文哲說，很多承辦人員在運動員重新進場時，哭了出來，相信大家有很多複雜的情緒，但他要引用漫畫中的一句話：「現在放棄的話，比賽就結束了」。
(中時)
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