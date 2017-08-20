警方太大意？ 柯P：這 純粹是搞破壞的王八蛋

台北市長柯文哲怒批反年改團體「純粹是搞破壞的王八蛋」。（擷取自中時電子報直播）

世大運開幕典禮遭反年金改革抗議團體打斷，台北市長柯文哲今下午召開記者會，接受媒體訪聞時痛批陳抗團體「王八蛋」，還多次重申，從現在起，針對陳抗事件、違法脫序行為，會採取強硬態度，因為從立法院、復興崗、世大運開幕，國家不能再軟弱下去。該改進的部分會改進，但是在國家慶典存心破壞，要嚴厲譴責。

媒體提問，警方是否太大意？柯文哲說，事實上對陳抗的人數與團體都有掌握。他們本來是要去阻礙總統車隊，但因為警方事先有準備所以失敗，陳抗團體就流竄到歡呼聲較大的選手進場處，跑去抗議叫囂。柯P也怒批「這純粹是搞破壞的王八蛋」。

另外也有媒體問到，檢討是否包含懲處？柯P答稱，現在比賽還在進行，在這段時間希望大家先堅守崗位，把比賽舉辦完；其他的懲處等比賽結束後再去處理。

外國媒體問柯市長，如何避免這次事件再次發生？柯文哲表示，對於陳抗事件，從現在開始，台北市會嚴格執法、絕不寬貸。

媒體進一步詢問，嚴格執法會用到哪些手段？柯說，「面對問題是解決問題的第一步」。昨天發現只有旗子沒選手時，就跑上去看發生什麼事，並緊急下令強力排除。而所謂的嚴格執法是在合法的範圍內，做最強度的處理。柯P再次強調，從現在開始，台北市政府對陳抗違法脫序行為，會採取強硬態度。

(集團連線報導)