棒球首輸法國 台棒球史再添一滑鐵盧敗戰

中華隊教頭郭李建夫，始料未及竟會在國際賽首度給棒球冷門國家法國隊。(本報系資料照)

中華棒球隊本屆世大運，今(20日)首戰棒球冷門國家法國，賽前原以為可輕易獲勝，不料卻出乎意外敗在「再見失誤」，讓台灣棒球史再添下一筆滑鐵盧敗仗。

台灣棒球史上，中華棒球代表隊曾在國際賽輸過幾次踢鐵板敗戰，1998年世界盃棒球賽以4比8敗給捷克、2003年一樣在這場比賽以1比4輸給俄羅斯。由於這2個國家都是棒球運動不興盛國家，引起國內棒球不小震憾。

2008年北京奧運，中華隊竟在延長賽的突破僵局制，首度敗給整體實力與我國有段差距的中國隊，引起國人氣憤指是「國恥」；2009年經典賽2度輸給中國隊，再度傷了國人的心。

本屆世大運，中華隊預賽與捷克、法國、韓國分在A組，賽前鎖定上屆光州世大運銅牌韓國是最強勁敵，至於另2支歐洲球隊，則不能心存大意、小心應戰。

豈料，今首戰因「再見失誤」，首次在國際賽敗給法國隊，成為繼過去敗在捷克、俄羅斯與中國之後，再於台灣棒球史上添下一筆難堪的戰役。

(中時電子報)